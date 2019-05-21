Найдены 3 завещания Ареты Франклин

PanARMENIAN.Net - В доме певицы Ареты Франклин были обнаружены три завещания. Как рассказал адвокат певицы Дэвид Беннет, одно из них было написано в 2014 году и было вложено в личный дневник Франклин, который был найден под подушками дивана в ее доме в Детройте.

Остальные два были написаны еще в 2010 году. Согласно последнему завещанию все состояние Ареты Франклин должно перейти к ее четырем сыновьям. При этом некоторые фразы в нем зачеркнуты, а в некоторых местах есть пометки на полях. Подлинность всех найденных завещаний будет изучена судом, слушания назначены на 12 июня, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщает Associated Press.

Арета Франклин скончалась в августе 2018 года в возрасте 76 лет. За свою карьеру Франклин получила 18 наград «Грэмми» и стала первой женщиной, вошедшей в зал славы рок-н-ролла. В 2005 году ей была вручена высшая из всех возможных награда США — Президентская медаль свободы. А в 2017 году в ее честь была названа одна из улиц Детройта.