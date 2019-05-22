Британский журналист: Если «Челси» и «Арсенал» откажутся играть в Баку, УЕФА сменит место финала

PanARMENIAN.Net - Известный британский телеведущий, журналист Пирс Морган отметил, что, если футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» откажутся играть в Баку, УЕФА изменит место проведения финалаЛиги Европы. Об этом журналист написал в Twitter.

Финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» в Баку состоится 29 мая.

«У «Челси» тоже есть армянские болельщики. Неужели вы собираетесь смириться с сложившейся вокруг Генриха Мхитаряна ситуацией. Если две команды откажутся от матча в Баку, то УЕФА придется его перенести в другой город», - написал Морган.

«В этом случае, думаете, мы бы еще обсуждали эту тему ?» - задал вопросом британский телеведущий.

Пирс Морган является известным болельщиком «Арсенала».

Ранее «Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».