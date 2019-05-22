ЕС готов содействовать решительности Пашиняна в вопросе реформ в судебной системе

PanARMENIAN.Net - Европейский союз приветствует решительный подход премьер-министра Армении Никола Пашиняна в вопросе реформ в судебной системе страны и готов оказать содействие. Об этом в беседе с журналистами заявил посол ЕС в Армении Петр Свитальский.

«Мы воспринимаем заявление премьер-министра как очень сильное обязательство, мы ничего не навязываем, но правительство Армении должно знать, что оно может рассчитывать на нашу помощь. В ЕС считают, что эти реформы являются жизненной необходимостью для Армении, поскольку граждане страны не доверяют судам», - заявил посол ЕС.

По его словам, реформы должны быть осуществлены с соблюдением Конституции, международных обязательств Армении, в том числе и перед Советом Европы.

«Могу подтвердить, что Евросоюз официально готов поддержать глубокие и всеобъемлющие реформы судебной системы, предоставив техническую и финансовую помощь. Я раскрою скобки: речь идет о предметной финансовой поддержке», - отметил Свитальский.

Ранее посольство США в Армении сообщило, что Соединенные Штаты привержены своим обязательствам содействовать укреплению независимой судебной системы в РА, что включает усилия в направлении борьбы с коррупцией и становления института верховенства права.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).