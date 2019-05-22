Зеленский проведет референдум о переговорах с РФ
22 мая 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».
Богдан отметил, что граждане страны должны принять участие в обсуждении процесса урегулирования отношений с Москвой. «Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение — чтобы народ Украины принял это решение», — сказал политик, пишет Lenta.ru.
По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».
20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он подчеркнул, что готов на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу. По его словам, первым шагом в деле достижения мира должно стать возвращение всех украинских пленных.
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