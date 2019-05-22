США дали Турции 2 недели на отказ от покупки С-400 у РФ
22 мая 2019 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.
Вместо этой сделки Вашингтон предложил Анкаре купить американские комплексы Patriot производства Raytheon. В противном случае США оставляют за собой право ввести санкции против Турции, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNBC.
Предложение Вашингтона окончательное, других отсрочек не будет, заявили источники в госдепартаменте. По словам одного из них, страны, входящие в НАТО должны закупать военную технику, «сочетающуюся с системами НАТО», а российская техника «не отвечает этим стандартам».
«Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру покупки С-400», – заявил один из источников. По его словам, США могут исключить Турцию из программы производства американских бомбардировщиков F-35, заставить Анкару возместить стоимость 100 заказанных, но еще не поставленных самолетов, а также ввести санкции по линии НАТО.
Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 года. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состояться в июне 2018 года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.
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