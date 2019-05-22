Известный российский комментатор не поедет в Баку из-за ситуации вокруг Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за ситуации, сложившейся вокруг полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Об этом Уткин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» в Баку состоится 29 мая. Мхитарян не поедет в Баку из соображений безопасности.

«Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью», - написал комментатор.

Ранее «Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».