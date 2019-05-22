В Бразилии вооруженный мужчина застрелил в церкви 3 человека

PanARMENIAN.Net - Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паракату в Бразилии.

До того, как отправиться в церковь, мужчина убил свою бывшую невесту, находясь у нее дома, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Correio Braziliense.

Представитель местной полиции заявил, что правоохранители патрулировали район около церкви, куда впоследствии пришел стрелок, и поэтому смогли оперативно отреагировать.

Стрелок был идентифицирован как Рудсон Арагон Гимараеш, 39 лет, бывший военный воздушных сил. Он был ранен выстрелом военной полиции в штате Минас-Жерайс и доставлен в больницу. Всего четыре человека погибли от рук подозреваемого.

Представитель полиции Флавио Сантьяго заявил, что в церкви находились 20 человек, а у стрелка было еще шесть боеприпасов. «Если бы полиция не прибыла вовремя, ситуация была бы гораздо хуже», - отметил он.