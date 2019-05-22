YouTube будет округлять число подписчиков каналов
22 мая 2019 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Видеохостинг YouTube с августа поменяет счетчики подписчиков каналов: вместо точного числа будет указываться округленное, говорится в блоге видеосервиса.
Например, при 4227 подписчиках счетчик будет показывать «4,2 тысячи». Если на канал подписаны 51 389 232 человека, счетчик будет показывать «51 млн», пока число подписчиков не достигнет 52 000 000. При этом владельцы каналов будут видеть точное число подписчиков, пишут «Ведомости».
«Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев», – говорится в блоге YouTube. Компания пообещала раскрыть больше деталей о нововведении ближе к августу. Видеосервис не объяснил решение изменить счетчик и не прокомментировал, связано ли оно с тем, что блогеры соревнуются друг с другом и испытывают давление из-за резкого роста или снижения числа подписчиков.
С метриками экспериментирует не только видеохостинг: ранее Instagram начал тестировать отключение счетчика лайков под фотографиями. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – указывала компания. TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.
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