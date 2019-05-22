Армянские гимнасты примут участие в международном турнире в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Армянские гимнасты Артур Давтян и Гагик Хачикян примут участие в международном турнире по спортивной гимнастике «Кубок Александра Дитятина», который пройдет с 22 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Борьба будет командной. Команда состоит из двух гимнастов: взрослого и молодого. Спортсмены выступят в многоборье и на отдельных снарядах.

Гимнасты отправились на турнир с тренером Ашотом Гаспаряном, а главный тренер сборной Акоп Серобян выступит в роли судьи.