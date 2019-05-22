В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне

PanARMENIAN.Net - 22 мая на отрезке трассы между городками Монтериджони и Бадессе в Италии автобус с туристами вылетел с дороги и перевернулся.

В салоне автобуса находились около 60 туристов: среди хих выходцы из России, Армении, Грузии и Казахстана.

Прибывшие на место ДТП итальянские спасатели под двухэтажным туристическим автобусом обнаружили тело 40-летней женщины, пишет Vesti.ru со ссылкой на Radio Siena.

Находившаяся на переднем сидении женщина, предположительно гид, вылетела через окно, после чего на нее рухнул автобус. Бездыханное тело спасатели обнаружили только после того, как подняли машину с помощью автокрана.

Часть туристов оказалась заблокирована в автобусе, другие, как свидетельствуют кадры, выбрались самостоятельно через окна. В общей сложности пострадали 19 человек, состояние четверых врачи оценивают как тяжелое.

Причина аварии пока остается неизвестной, водителя автобуса проверили на алкоголь, но результаты пока не обнародовали. Не исключено, что мужчина мог уснуть за рулем или не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.