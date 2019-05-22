Японские ведущие сотовые операторы приостанавливают продажи Huawei
22 мая 2019 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущие японские операторы мобильной связи объявили о приостановке предзаказов и продаж новых смартфонов производства Huawei или сообщили о том, что рассматривают такой вариант.
Крупнейший оператор NTT Docomo заявил, что рассматривает возможность остановки приема заказов на новый смартфон P30 Pro производства Huawei, представленный 16 мая. Корпорация KDDI, второй по величине в Японии оператор, заявила, что откладывает на неопределенный срок запуск модели P30, пишет «Ъ» со ссылкой на Nikkei.
Аналогичное заявление сделала и YMobile, принадлежащая корпорации SoftBank, которая намеревалась начать продажи этой модели 24 мая. Новая дата запуска продаж не назначена. Представитель SoftBank сообщил, что прежде они хотят убедиться, что «потребители будут чувствовать себя комфортно, пользуясь смартфонами P30», учитывая недоступность для продукции Huawei ОС Android после включения китайской компании в черный список в США.
Ранее сотрудничество с Huawei приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители процессоров памяти и ПО.
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