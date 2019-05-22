В США разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения

PanARMENIAN.Net - Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения. Губернатор штата Джей Инсли подписал соответствующий законопроект 21 мая.

Согласно документу, компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации: тело умершего помещают в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

После этого тару плотно закрывают, и в течение 30 дней тело разлагается естественным образом. Затем родственники умершего могут использовать полученное удобрение в садоводстве. Этот способ признан безвредным для окружающей среды.

Помимо Вашингтона, он также легализован в Швеции.