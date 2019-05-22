Кандидатура представителя Белоруссии внесена на пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внес кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. Об этом на заседании СМИД заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.

«Согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года», - сказал министр, пишет ТАСС.

«Решение о назначении Зася будет приниматься осенью во время заседания Совета глав государств - членов ОДКБ», - уточнили в организации.

Сейчас Зась — единственный предложенный кандидат на этот пост. Окончательное решение будет принято 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

В ноябре 2018 года Армения отозвала своего представителя, занимавшего пост генсека ОДКБ согласно очереди. Члены организации договорились не выбирать ее нового главу до января 2019 года.