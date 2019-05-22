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Еще одна крупная китайская компания может попасть в черный список США

Еще одна крупная китайская компания может попасть в черный список США
22 мая 2019 - 18:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти США обвинили компанию-производителя дронов DJI в шпионаже в пользу китайского правительства. Из-за этого DJI может попасть в черный список так же, как Huawei.

Министерство национальной безопасности США заявило, что дроны DJI могут отправлять информацию о своих полетах по территории Америки китайскому правительству. Поскольку китайские беспилотники активно используются как обычными людьми, так и компаниями и военными, ситуация может представлять угрозу национальной безопасности, пишет Ferra.ru.

Как отмечают журналисты издания CNN, если США все-таки запретит DJI продавать свои дроны в стране, компанию ждет банкротство. Дело в том, что американский рынок считается крупнейшим в данной отрасли.

Другую китайскую компанию Huawei власти США внесли в черный список на прошлой неделе, но на днях дали решению отсрочку в 90 дней. По истечении этого срока Huawei не сможет больше сотрудничать с американскими клиентами.

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Ferra.ru: США объявили войну ещё одной китайской компании
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