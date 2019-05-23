Ягланд: Совет Европы поддерживает реформы в судебной системе Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Была обсуждена текущая ситуация в Армении. Собеседники согласились с тем, что борьба с коррупцией и реформы судебной системы должны соответствовать Конституции, международным стандартам и обязательствам Армении в качестве государства-члена Совета Европы.

Ягланд подтвердил полную поддержку Совета Европы повестке реформ Армении.

Эксперты Совета Европы в ближайшие дни прибудут в Ереван, чтобы предоставить необходимые для проведения реформ консультации и оказать содействие.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).