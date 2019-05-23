Ягланд: Совет Европы поддерживает реформы в судебной системе Армении
23 мая 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Была обсуждена текущая ситуация в Армении. Собеседники согласились с тем, что борьба с коррупцией и реформы судебной системы должны соответствовать Конституции, международным стандартам и обязательствам Армении в качестве государства-члена Совета Европы.
Ягланд подтвердил полную поддержку Совета Европы повестке реформ Армении.
Эксперты Совета Европы в ближайшие дни прибудут в Ереван, чтобы предоставить необходимые для проведения реформ консультации и оказать содействие.
20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).
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Ожидается, что во время ужина лидеры двух стран проведут диалог и обмен идеями.
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