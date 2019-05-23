Тигран Худавердян стал управляющим директором группы компаний «Яндекс»
23 мая 2019 - 09:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Тигран Худавердян, который в последние годы был генеральным директором «Яндекс.Такси», назначен управляющим директором группы компаний «Яндекс», сообщила группа. Это новая должность в группе. Генеральным директором группы остается сооснователь и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож. Он теперь, по его собственным словам, сконцентрируется на более широких стратегических задачах.
Также из «Яндекса» уходит директор по технологиям Михаил Парахин – в августе этого года он вместе с семьей возвращается в США. Гендиректором «Яндекс.Такси» назначен Даниил Шулейко, пишут «Ведомости».
«Тигран очень давно работает в «Яндексе», знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании», – отметил Волож.
Худавердян работает в «Яндекс» почти 15 лет – с апреля 2006 года. Он, в частности, управлял такими сервисами, как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор». С 2015 года он возглавляет «Яндекс.Такси», а с 2018 года – объединенную компанию «Яндекс.Такси» и Uber.
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