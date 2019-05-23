SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
23 мая 2019 - 10:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США, которые не дали ей денег в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, говорится в документах суда.
«SpaceX не ищет каких-либо преимуществ, лишь добивается возможности осуществлять полеты в интересах национальной безопасности в условиях честной, равной конкуренции», - говорится в иске, который в отредактированной версии был опубликован 22 мая. Часть документа закрыта от публики для защиты интеллектуальной собственности компании, пишет РИА Новости.
«Центр ВВС по космическим и ракетным системам ВВС безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров», - утверждается в иске. Ракеты конкурентов в космос не летали и даже не были построены, уточняет компания.
При этом сами специалисты ВВС признали, что предложение SpaceX имеет больше положительных сторон, чем у главного победителя тендера - консорциума ULA.
«SpaceX предложила уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране, но учреждение (Центр ВВС по космическим и ракетным системам) необъяснимым образом счел предложение SpaceX наиболее рискованным», - говорится в иске.
Ранее ВВС США выделили 2,3 миллиарда долларов на производство американских ракетных систем с тем, чтобы не было необходимости приобретать российские ракетные двигатели на фоне политических разногласий с Москвой. Альянс Boeing и Lockheed Martin ULA получил по программе ВВС 967 миллионов на разработку тяжелой ракеты «Вулкан», Northrop Grumman получила 791 миллион долларов на ракету OmegA, а компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса получила 500 миллионов на ракету New Glenn.
SpaceX уже судилась с властями США в 2014 году после того, как ВВС страны без конкурса предоставили ULA контракт на миллиарды долларов на ракетные запуски. Иск был урегулирован после того, как ВВС согласились проводить открытые тендеры.
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