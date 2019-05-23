МИД РА: Армения обеспокоена продажей оружия Азербайджану некоторыми членами ОДКБ
23 мая 2019 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, что Ереван обеспокоен продажей некоторыми странами – членами ОДКБ оружия Азербайджану. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
По словам Мнацаканяна, это негативно влияет как на авторитет организации, так и на атмосферу сотрудничества.
«Надеемся, что наша обеспокоенность будет услышана, и предпринимаются соответствующие шаги в направлении исключения иллюзии применения силы и угрозы силы против страны-члена ОДКБ», - сказал глава МИД Армении.
Мнацаканян также представил коллегам последние развития в мирном урегулировании карабахского конфликта, подчеркнув важность исполнения принятых договоренностей о формировании атмосферы, способствующей миру.
Кроме того, глава МИД отметил, что Армения внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, а также вовлеченностью Турции в происходящие процессы. Он добавил, что отсутствие у Турции отношений с Арменией и односторонняя позиция Анкары в нагорно-карабахском противостоянии являются угрозой для Армении и, следовательно, для всей Организации Договора о коллективной безопасности.
Затронув тему гуманитарной ситуации в Сирии, Мнацайанян отметил, что это очень чувствительный вопрос для армянской стороны, и Армения не могла не отреагировать на те лишения и страдания, через которые проходит народ Сирии, в том числе, многочисленная армянская община.
Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внес кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. Согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года.
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