МИД РА: Армения обеспокоена продажей оружия Азербайджану некоторыми членами ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, что Ереван обеспокоен продажей некоторыми странами – членами ОДКБ оружия Азербайджану. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

По словам Мнацаканяна, это негативно влияет как на авторитет организации, так и на атмосферу сотрудничества.

«Надеемся, что наша обеспокоенность будет услышана, и предпринимаются соответствующие шаги в направлении исключения иллюзии применения силы и угрозы силы против страны-члена ОДКБ», - сказал глава МИД Армении.

Мнацаканян также представил коллегам последние развития в мирном урегулировании карабахского конфликта, подчеркнув важность исполнения принятых договоренностей о формировании атмосферы, способствующей миру.

Кроме того, глава МИД отметил, что Армения внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, а также вовлеченностью Турции в происходящие процессы. Он добавил, что отсутствие у Турции отношений с Арменией и односторонняя позиция Анкары в нагорно-карабахском противостоянии являются угрозой для Армении и, следовательно, для всей Организации Договора о коллективной безопасности.

Затронув тему гуманитарной ситуации в Сирии, Мнацайанян отметил, что это очень чувствительный вопрос для армянской стороны, и Армения не могла не отреагировать на те лишения и страдания, через которые проходит народ Сирии, в том числе, многочисленная армянская община.

Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внес кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. Согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года.