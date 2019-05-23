Визовый режим между Арменией и Китаем будет отменен

PanARMENIAN.Net - Граждане Армении и Китая, имеющие обычные паспорта, освобождаются от требования предъявлять въездные визы на срок до 90 дней с момента въезда на территорию обеих стран в течение 180 дней.

В проекте решения, включенного в повестку дня заседания правительства Армении 23 мая, отмечается, что в январе-октябре 2018 года из Китая в Армению прибыло 8430, отбыло – 8450 граждан.

«Стороны заинтересованы в углублении сотрудничества в разных сферах, в том числе в стимулировании межличностных констактов и туризма. Армения и Китай успешно сотрудничают в рамках международных организаций. В вопросах, затрагивающих интересы Армении, Китай занимает взвешенную позицию. », - говорится в проекте решения.