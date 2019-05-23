«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы в Баку

PanARMENIAN.Net - Лондонские «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Times, клубы не смогли реализовать более половины из выделенной квоты билетов на игру, которая пройдет в Баку. На данный момент «Арсенал» продал около 3500 билетов, «Челси» - около 2000. Причиной отсутствия спроса называются высокая стоимость авиарейсов, малая пропускная способность аэропорта в Баку, позднее начало игры, а также то, что бакинские отели резко подняли цены на свои услуги, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что может быть возвращена значительная часть из 2000 билетов, выделенных для спонсоров УЕФА. Если клубы не смогут реализовать свою квоту и вернут билеты, они поступят в продажу для местных болельщиков. На данный момент на игру реализовано около 23 тысяч билетов.

Финальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет в Баку 29 мая.

Ранее «Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».