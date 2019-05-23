КС РА: Обращение по делу Кочаряна - в стадии предварительного изучения
23 мая 2019 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Армении распространил заявление в связи с делом второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.
Отмечается, что обращение суда общей юрисдикции Еревана – решение «Об обращении в Конституционный суд и приостановлении производства по делу» от 20 мая 2019 года – поступило в Конституционный суд 20 мая во второй половине дня.
«Обращение находится в стадии предварительного изучения. Предварительное исследование обращения осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом Конституционного суда», – говорится в заявлении.
Ранее разбирательство по делу «1 марта» с участием второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова было приостановлено по решению суда и направлено в Конституционный суд республики.
Дело 1 марта – расследование разгона поствыборных акций протеста армянской оппозиции в 2008 году. На состоявшихся тогда президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра. Оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном не признала результаты выборов и устроила многотысячные акции протеста в центре столицы, которые были разогнаны на 10-й день. В ходе разгрома акции и столкновений с полицией погибло десять человек, сотни были ранены. Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.
После бархатной революции в РА дело «1 марта» было вновь открыто.
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У здания суда проходят акции протеста сторонников Кочаряна, а также их противников.
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