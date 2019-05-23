Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе не зафиксировал нарушений перемирия
23 мая 2019 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 мая офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялся очередной мониторинг на участке армяно-азербайджанской границы близ села Баганис (Тавушская область). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
С позиций армянской стороны наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина). В ходе мониторинга нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В рамках мониторинга границы в областной администрации Тавуша представителям ОБСЕ были представлены ситуация на армяно-азербайджанской госгранице, статистика случаев нарушения режима прекращения огня ВС Азербайджана.
Поблагодарив армянскую сторону за представленные данные, представители ОБСЕ отметили, что используют их в своих докладах.
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