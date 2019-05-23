Huawei планирует заменить Android и Windows собственной ОС в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Компания Huawei готова выпустить готовые к использованию ОС для своих ноутбуков и смартфонов к осени 2019 года. Компании придется это сделать, если власти США запретят ей пользоваться решениями от Google и Microsoft.

В 2019 году будет готова версия для китайского рынка, ОС для международных рынков может выйти в начале или середине 2020 года, рассказали в Huawei, пишет Vc.ru со ссылкой на CNBC.

В компании подчеркнули, что запустят свою ОС только если ей навсегда запретят работать с Android от Google и Windows от Microsoft.

В собственной ОС от Huawei будет установлен магазин приложений App Gallery, который компания представила в 2018 году. Он устанавливается на устройства Huawei, но обычно в качестве магазина по умолчанию в них указан Google Play. В Huawei еще раз подчеркнули, что компания хотела бы и дальше работать с экосистемами Google и Microsoft, но из-за запрета властей США у нее не будет выбора.

Слухи о выходе собственной ОС в 2019 году от Huawei китайские СМИ сообщали 21 мая 2019 года, но теперь компания подтвердила эту информацию официально.

21 мая Bloomberg писал, что в 2018 году Huawei предлагала разработчикам адаптировать свои приложения для Android под собственный магазин App Gallery. Взамен компания обещала маркетинговую поддержку, в том числе на китайском рынке.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список и запретило ей закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США. Сотрудничество с компанией приостановили Google, Intel, Qualcomm и другие. 21 мая Huawei получила временное разрешение на работу в стране до 19 августа 2019 года.