Исполнительный директор «Арсенала»: У Мхитаряна отняли шанс сыграть в финале ЛЕ

PanARMENIAN.Net - Исполнительный директор английского «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал решение полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна не ехать на финальный матч Лиги Европы с «Челси» по политическим причинам.

Матч пройдет 29 мая в Баку.

«Это печально. Нам не так часто выдаются возможности сыграть в финалах крупных европейских турниров, и у Генриха ее отняли. Мы чётко высказали свою точку зрения УЕФА, мы написали им. Мы также проведём встречу после матча и выскажем, что это неприемлемо. Такого не долго повториться ни с «Арсеналом», ни с кем-либо еще», — отметил Венкатешам, пишет Gazeta.ru со ссылкой на BBC.

Ранее «Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».