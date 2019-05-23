Исполнительный директор «Арсенала»: У Мхитаряна отняли шанс сыграть в финале ЛЕ
23 мая 2019 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнительный директор английского «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал решение полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна не ехать на финальный матч Лиги Европы с «Челси» по политическим причинам.
Матч пройдет 29 мая в Баку.
«Это печально. Нам не так часто выдаются возможности сыграть в финалах крупных европейских турниров, и у Генриха ее отняли. Мы чётко высказали свою точку зрения УЕФА, мы написали им. Мы также проведём встречу после матча и выскажем, что это неприемлемо. Такого не долго повториться ни с «Арсеналом», ни с кем-либо еще», — отметил Венкатешам, пишет Gazeta.ru со ссылкой на BBC.
Ранее «Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
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«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
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