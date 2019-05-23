Маск построит тоннели под Лас-Вегасом

PanARMENIAN.Net - Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям. Сумма контракта на перевозку пассажиров вокруг выставочного центра составляет $48,7 млн. Этот выставочный комплекс считается одним из крупнейших в США.

Компания построит в Лас-Вегасе два тоннеля, чтобы соединить удаленные друг от друга залы выставочного комплекса, это должно решить проблему постоянных пробок в столице азартных игр. Для транспортировки пассажиров будут использоваться специально созданные для перевозки до 16 человек платформы на базе Tesla. Как следует из контракта, работы по возведению транспортных тоннелей начнутся в сентябре после проведения необходимых подготовительных работ, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что контракт не вполне отвечает амбициям основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но станет важным шагом для подтверждения серьезности намерений The Boring Company по созданию скоростных тоннелей в Лос-Анджелесе.

Завершить работы по созданию инфраструктуры проекта планируется к декабрю 2020 года, чтобы на ежегодной январской Consumer Electronics Show продемонстрировать проект жителям и гостям Лас-Вегаса. Если компания не сможет выполнить обязательства по контракту в срок, то выплатит руководству выставочного комплекса солидную компенсацию.

Пока компания Маска построила только один тоннель под Лос-Анджелесом. В Чикаго будущее аналогичного проекта уже оспаривается из-за отставки его крупнейшего сторонника – бывшего мэра Рама Эмануэля. Проект тоннеля между Вашингтоном и Балтимором проходит экологическую экспертизу.