Армения установила дипотношения с Джибути
23 мая 2019 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В постоянном представительстве Республики Армения в ООН состоялась церемония установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Джибути. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
За подписанием совместного заявления последовала беседа между постпредами Армении и Джибути в ООН – Мгером Саркисяном и Мохамедом Сиадом Дуале. Они коснулись сотрудничества двух стран на международных платформах , в частности в рамках ООН и Франкофонии, а также расширения взаимодействия между Арменией и странами Африки.
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