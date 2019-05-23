Армения установила дипотношения с Джибути

PanARMENIAN.Net - В постоянном представительстве Республики Армения в ООН состоялась церемония установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Джибути. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

За подписанием совместного заявления последовала беседа между постпредами Армении и Джибути в ООН – Мгером Саркисяном и Мохамедом Сиадом Дуале. Они коснулись сотрудничества двух стран на международных платформах , в частности в рамках ООН и Франкофонии, а также расширения взаимодействия между Арменией и странами Африки.