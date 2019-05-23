Саакашвили попросил у Зеленского гражданство Украины

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Соответствующее письмо адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в администрацию главы государства 22 мая.

В этом послании экс-президент Грузии со ссылкой на юристов утверждает, что был лишен гражданства Украины незаконно. В соответствии с международным правом «нельзя оставлять человека вообще без гражданства», подчеркнул Саакашвили. Он добавил, что ему не нужны «никакие должности и преференции», пишет Deutsche Welle.

В июле 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. В сентябре того же года бывший грузинский президент пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. В том же месяце он получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. При этом Госпогранслужба Украины запретила политику въезжать в страну до 13 февраля 2021 года.

В конце апреля 2019 года Саакашвили обратился к руководству Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд. Однако ему было отказано.