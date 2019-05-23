Amazon создает устройство для распознавания эмоций человека
23 мая 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции. Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.
Оснащенное чувствительными микрофонами устройство будет работать в связке с приложением для смартфонов. Специальное программное обеспечение позволит распознавать эмоции и физическое состояние владельца по громкости, интонации и другим особенностям голоса, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Например, устройство сможет понять, что кашляющему владельцу нужно предложить заказать доставку лекарства от простуды. Согласно имеющейся у Bloomberg документации, устройство также сможет давать своему владельцу советы о том, как эффективнее общаться с окружающими людьми. Таким образом, по мнению авторов статьи, Amazon может воплотить в жизнь идеи многих писателей-фантастов, предсказывавших появление роботов, способных считывать и интерпретировать эмоции человека.
Создание гаджета ведется совместно разработчиком программных продуктов Lab126 и командой, создававшей программное обеспечение голосового помощника Alexa. Издание указывает, что стадия разработки пока не известна, Amazon отказался это комментировать. Обычно компания позволяет разработчикам некоторое время экспериментировать с продуктами до запуска их в серийное производство, но в итоге не все они выходят на рынок. Как сообщил источник издания, работа над этим проектом, получившим кодовое название Dylan, уже перешла на стадию бета-тестирования. Однако он не уточнил, создан ли уже прототип устройства.
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