Познер: Пашинян сам был журналистом, и если бы его тогда принял премьер, он бы удивился?

PanARMENIAN.Net - Российский журналист Владимир Познер, находящийся с визитом в Ереване, встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом Познер сказал во время презентации своей книги «Прощание с иллюзиями» в Ереване.

«Встреча с премьер-министром Николом Пашиняном продлилась полтора часа. Это был обед, а не интервью», – сказал Познер, пишет Pozneronline.ru.

Он сказал, что его смущает, когда его называют легендарным или великим. Он просто хорошо делает свою работу и не считает, что делает что-то особенное.

«Когда встречался сегодня с Пашиняном подумал: премьеру делать нечего, зачем встречаться с журналистом. Я подумал, вот Пашинян сам был журналистом, и если бы его тогда принял премьер, то он удивился бы?», – отметил Познер.

Познер прибыл в Армению 22 мая. 23 мая он провел мастер-класс для студентов Российско-Армянского университета и других вузов. Помимо этого, 24 мая Познер станет гостем проекта ARARAT Speakers Night, пообщается с представителями разных сфер и ответит на интересующие их вопросы.