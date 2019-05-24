SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета
24 мая 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде. Она должна доставить на орбиту 60 спутников, каждый из которых весит 227 кг, для нового интернет-сервиса компании – Starlink.
Общая масса груза превышает 18 т, что пока является рекордом для всех ракет SpaseX, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Запуск Falcon 9 был осуществлен с третьего раза. Первоначально он был намечен на 16 мая, но из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы оказался перенесен на сутки. Днем позже в SpaceX заявили, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в Twitter, что в первой миссии многое может пойти не так.
Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Для старта проекта на глобальном уровне потребуется еще как минимум 12 аналогичных запусков, пока же он доступен только на территории США. Ежегодно SpaceX намерена запускать до 2000 спутников.
Сам Маск ранее заявлял, что сервис станет важным источником прибыли для SpaceX. Предполагаемый доход проекта он оценивал в $3 млрд в год.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Опрос: Большинство зрителей довольны финалом «Игры престолов» Отмечается, что шестую серию восьмого сезона посмотрели 19,3 миллиона человек, из них 13,6 миллиона смотрели ее в прямом эфире
Арсен Венгер: Финал Лиги Европы в Баку станет для болельщиков небольшим кошмаром В финале Лиги Европы 29 мая сыграют «Арсенал» и «Челси».
Христиане Ирака находятся на грани исчезновения Численность христиан в Ираке снизилась на 83 процента после вторжения американских войск в 2003 году
Amnesty International: Против Ассанжа использовали ложные обвинения В заявлении указывается, что США, Великобритания, Швеция, Австралия и Эквадор своими действиями в отношении Ассанжа нарушили в общей сложности 30 статей Всеобщей декларации прав человека