Facebook за полгода удалила около 3.5 млрд фейковых аккаунтов
24 мая 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская социальная сеть Facebook за полгода удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов. В сообщении компании, обнародованном 23 мая, отмечается, что столь большое количество фейковых аккаунтов удалено за период с октября 2018 по март 2019 года.
С октября по декабрь деактивировано 1,2 млрд аккаунтов, а с января по март - еще 2,2 млрд. В сумме - это вдвое больше, чем за предшествовавшие полгода, указывается в документе, пишет Deutsche Welle.
В сообщении говорится, что большинство ликвидированных аккаунтов было обнаружено и закрыто в течение первых нескольких минут, то есть до того, как другие пользователи могли увидеть их.
При этом Facebook признала, что все большему числу нарушителей удается преодолеть установленные преграды, поэтому компания теперь оценивает количество фейковых аккаунтов уже не в 3 - 4, а в 5 процентов от общего числа.
Facebook находится под огнем критики с тех пор, как в США обвинили ее в том, что она позволила использовать свою платформу «российским троллям» для вмешательства в президентские выборы в 2016 году.
Ранее Facebook и принадлежащая ей Instagram уже удаляли фейковые аккаунты, связанные не только с Россией, но и с Ираном и Македонией.
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