Вайнштейн заключил сделку с обвинителями и выплатит им $44 млн компенсации
24 мая 2019 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский продюсер Харви Вайнштейн заключил предварительную сделку с обвинителями, членами совета его бывшей киностудии и офисом генерального прокурора Нью-Йорка.
Сумма соглашения составляет $44 млн, а его цель — разрешить судебные иски и выплатить компенсацию обвинителям, пишет Esquire.ru со ссылкой на The Guardian.
Всего было подано более 15 исков, обвиняющих Вайнштейна или его компанию Weinstein & Co в неправомерных действиях. Соглашение должно урегулировать часть этих исков: например, групповой иск предполагаемых жертв и иск генпрокурора Нью-Йорка.
При этом Вайнштейну по‑прежнему угрожает уголовное преследование за изнасилования и принуждения к половому акту. Эти обвинения бывший продюсер отрицает.
Вайнштейн 25 мая 2018 года добровольно сдался полиции Нью-Йорка и был арестован. В этот же день суд отпустил его под залог в миллион долларов и обязал носить электронный браслет. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, одного из основателей компаний Miramax Films и Weinstein Company, разгорелся в октябре 2017 года. О сексуальных домогательствах с его стороны заявили более 60 актрис и сотрудниц его компаний. Среди них Ума Турман, Хизер Грэм, Кара Делевинь, Роуз МакГоун и другие.
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