Председатель Высшего судебного совета Армении подал в отставку
24 мая 2019 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян представил заявление об отставке. Об этом сообщается на странице Высшего судебного совета в Facebook.
«С учетом событий, происходящих вокруг судебной власти и судей, и высказанной мною 20 мая в прессе озабоченности в этой связи, отныне не считаю целесообразным дальнейшую работу в статусе председателя Высшего судебного совета и члена Совета», - говорится в заявлении Арутюняна.
Он пожелал дальнейшей плодотворной деятельности в деле становления независимой судебной власти, присущей правовому государству.
20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).
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Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
«Прошу вас с 13:30 устранить блокировку всех зданий судов. Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении уже начался и является необратимым»
Вечером 19 мая Пашинян призвал граждан с 8:30 следующего дня блокировать входы и выходы во всех судах страны
У здания суда проходят акции протеста сторонников Кочаряна, а также их противников.
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