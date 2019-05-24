Председатель Высшего судебного совета Армении подал в отставку

PanARMENIAN.Net - Председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян представил заявление об отставке. Об этом сообщается на странице Высшего судебного совета в Facebook.

«С учетом событий, происходящих вокруг судебной власти и судей, и высказанной мною 20 мая в прессе озабоченности в этой связи, отныне не считаю целесообразным дальнейшую работу в статусе председателя Высшего судебного совета и члена Совета», - говорится в заявлении Арутюняна.

Он пожелал дальнейшей плодотворной деятельности в деле становления независимой судебной власти, присущей правовому государству.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).