Тереза Мэй уходит в отставку

PanARMENIAN.Net - Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом, пишет РИА Новости.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй, по всей видимости, останется временным исполняющим обязанности премьера.