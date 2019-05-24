Тереза Мэй уходит в отставку
24 мая 2019 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом, пишет РИА Новости.
Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.
До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй, по всей видимости, останется временным исполняющим обязанности премьера.
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