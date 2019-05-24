США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам: Его могут приговорить к 175 годам
24 мая 2019 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти США предъявили обвинения по 17 новым пунктам основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В частности, 47-летнего уроженца Австралии обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне, говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном 23 мая. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.
В свою очередь адвокат Джулиана Ассанжа назвал «беспрецедентные обвинения» в адрес своего подзащитного «угрозой для всех журналистов», пишет Deutsche Welle.
Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
Британские правоохранители подтвердили, что Ассанжа арестовали еще и на основании официального запроса США о его выдаче. В Соединенных Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.
Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии органы юстиции королевства прекратили предварительное расследование. В мае 2019 года прокуратура Швеции вновь открыла уголовное дело в отношении создателя WikiLeaks и запросила европейский ордер на его арест.
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