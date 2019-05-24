// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США готовы обсудить ситуацию с Huawei на торговых переговорах с Китаем

США готовы обсудить ситуацию с Huawei на торговых переговорах с Китаем
24 мая 2019 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - США могут включить вопрос о телекоммуникационном концерне Huawei в повестку торговых переговоров с Китаем.

Если бы Вашингтону и Пекину предстояло заключать сделку, то китайский концерн «был бы включен в торговое соглашение в той или иной форме», заявил президент США Дональд Трамп. В то же время он подчеркнул, что Huawei является «очень опасным» с точки зрения Пентагона, пишет Deutsche Welle.

Чуть ранее КНР направила американской стороне официальный протест в связи с ее действиями в отношении Huawei. Пекин заявил об «экономических придирках» американской стороны и предупредил США о необходимости изменить свою политику, если те желают продолжать торговые переговоры.

В январе 2019 года США предъявили Huawei обвинения в банковском мошенничестве, нарушении санкций и промышленном шпионаже. В свою очередь китайский концерн подал в суд на администрацию Соединенных Штатов.

15 мая Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с ним, в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Позднее ведомство выдало концерну временную лицензию на 90 дней для поддержки существующих сетей и обновления программного обеспечения.

Действия американских властей привели к тому, что ряд американских IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном. Одной из первых это сделала корпорация Google.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: США готовы обсудить ситуацию с Huawei на торговых переговорах с КНР
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Грузия и Азербайджан опять спорят о монастыре Давид-Гареджи
10 млн человек подписали петицию с требованием объявить Трампу импичмент
Израиль перехватил десятки выпущенных из сектора Газа ракет
В Таиланде короновали короля Раму Х: Его корона весит 7.3 кг
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Apple потеряет около $17 млрд из-за конфликта США с Huawei В частности, согласно ранним предположениям, компания из Купертино может потерять до 29% общей мировой прибыли или около $17 миллиардов
Facebook запустит собственную криптовалюту в 2020 году Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году
Арсен Венгер: Финал Лиги Европы в Баку станет для болельщиков небольшим кошмаром В финале Лиги Европы 29 мая сыграют «Арсенал» и «Челси».
США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам: Его могут приговорить к 175 годам Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, связанных с национальной обороной