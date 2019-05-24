США готовы обсудить ситуацию с Huawei на торговых переговорах с Китаем
24 мая 2019 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - США могут включить вопрос о телекоммуникационном концерне Huawei в повестку торговых переговоров с Китаем.
Если бы Вашингтону и Пекину предстояло заключать сделку, то китайский концерн «был бы включен в торговое соглашение в той или иной форме», заявил президент США Дональд Трамп. В то же время он подчеркнул, что Huawei является «очень опасным» с точки зрения Пентагона, пишет Deutsche Welle.
Чуть ранее КНР направила американской стороне официальный протест в связи с ее действиями в отношении Huawei. Пекин заявил об «экономических придирках» американской стороны и предупредил США о необходимости изменить свою политику, если те желают продолжать торговые переговоры.
В январе 2019 года США предъявили Huawei обвинения в банковском мошенничестве, нарушении санкций и промышленном шпионаже. В свою очередь китайский концерн подал в суд на администрацию Соединенных Штатов.
15 мая Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с ним, в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Позднее ведомство выдало концерну временную лицензию на 90 дней для поддержки существующих сетей и обновления программного обеспечения.
Действия американских властей привели к тому, что ряд американских IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном. Одной из первых это сделала корпорация Google.
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