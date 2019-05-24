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Amnesty International: Против Ассанжа использовали ложные обвинения

Amnesty International: Против Ассанжа использовали ложные обвинения
24 мая 2019 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - По данным международной правозащитной организации Amnesty International, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в течение многих лет сталкивался с несправедливыми обвинениями и с нарушениями основных прав и свобод. Об этом говорится в заявлении, распространенном 24 мая.

По мнению правозащитников, «в течение девяти лет Швеция и Великобритания использовали ложные обвинения в отношении Ассанжа в изнасиловании и действиях сексуального характера, чтобы опорочить основателя WikiLeaks и обеспечить его экстрадицию в США», пишет Deutsche Welle.

В заявлении указывается, что США, Великобритания, Швеция, Австралия и Эквадор своими действиями в отношении Ассанжа нарушили в общей сложности 30 статей Всеобщей декларации прав человека. Среди них - статья 3 о праве на жизнь и личную неприкосновенность, статья 5 о недопустимости пыток, статья 9 о запрете на произвольный арест, статья 10 о необходимости обеспечения справедливого рассмотрения дела судом, статья 14 о праве на убежище и другие.

23 мая судебные власти США объявили о решении предъявить Ассанжу дополнительные обвинения по еще 17 пунктам. Все они связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Кроме того, американские власти обвиняют Ассанжа в нарушении «Закона о шпионаже» , предусматривающего ответственность за передачу информации оборонного значения, которая способна нанести ущерб США .

Теперь в случае экстрадиции из Великобритании ему грозит длительное тюремное заключение. До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

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