Христиане Ирака находятся на грани исчезновения

PanARMENIAN.Net - Архиепархия иракского Эрбиля заявила, что Великобритания отказывается защищать ее права несмотря на то, что эта община находится на грани исчезновения.

Священник Башар Варда, выступая в Лондоне, сказал, что иракские христиане в настоящее время находятся на грани исчезновения после 1400 лет гонений. По его словам, численность христиан в Ираке снизилась на 83 процента после вторжения американских войск в 2003 году. Их число сократилось с 1,5 миллиона до 250 тысяч человек, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

«Христианство в Ираке — одна из старейших церквей, если не самая старая церковь в мире, опасно близка к исчезновению. Те из нас, кто останется, должны быть готовы к мученичеству», — заявил Варда. В качестве угроз он выделил исламских экстремистов разного толка. Священник обвинил Лондон в неспособности прямо заявить об этом. По его мнению, это происходит из-за боязни быть обвиненным в исламофобии.

Христианская организация Open Doors в 2014 году заявила, что Ирак занимает четвертое место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.