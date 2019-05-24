Арсен Венгер: Финал Лиги Европы в Баку станет для болельщиков небольшим кошмаром

PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что проведение финала Лиги Европы в Баку доставит неудобства болельщикам и станет для них «небольшим кошмаром».

«У команд проблем не будет. Они живут в идеальных условиях, у них есть частный самолет, хорошие места уровня бизнес-класса. Проблемы затронут болельщиков. Для них это будет небольшой кошмар, — сказал Венгер, пишет Sportbox.

В финале Лиги Европы 29 мая сыграют «Арсенал» и «Челси».

Ранее СМИ сообщили, что оба клуба не смогли реализовать более половины выделенной квоты билетов на финал турнира. «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 тысяч билетов на финальный матч.

«Арсенал» сообщил, что полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».