Опрос: Большинство зрителей довольны финалом «Игры престолов»
24 мая 2019 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов». Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult.
Отмечается, что шестую серию восьмого сезона посмотрели 19,3 миллиона человек, из них 13,6 миллиона смотрели ее в прямом эфире. После премьеры эпизода, которая состоялась 19 мая, кинокритики признали концовку провальной, пишет Lenta.ru.
Несмотря на это, 64 процента респондентов заявили, что им понравилось, как завершилась «Игра престолов». Из них 26 процентов выбрали вариант «Мне очень понравилось». 34 процента посчитали серию неудачной. Средняя оценка финального эпизода составила 6,43.
«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, который также выступал одним из исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэвидом Вайсом. Всего вышло 73 серии.
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