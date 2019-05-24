Facebook запустит собственную криптовалюту в 2020 году
24 мая 2019 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В I квартале 2020 года Facebook запустит свою криптовалюту. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году.
Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.
Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.
О создании новой криптовалюты стало известно в декабре 2018 года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным Financial Times (FT), курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.
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