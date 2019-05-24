Apple потеряет около $17 млрд из-за конфликта США с Huawei
24 мая 2019 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Финансовые аналитики предупреждают: внесение американскими властями Huawei в черный список сильно ударит по бизнесу IT-гигантов Google и Apple. В частности, согласно ранним предположениям, компания из Купертино может потерять до 29% общей мировой прибыли или около $17 миллиардов.
Такие цифры приводит представитель банка Goldman Sachs. Дело в том, что если конфликт приведет к полному запрету продукции Apple в Китае, американская компания вряд ли сможет восстановить текущий объем продаж. До недавнего времени на долю Apple в Китае приходилось более 17% продаж. Это значительная цифра, пишет Ferra.ru.
Не лучше придется другому гиганту — Google. Аналитики считают, что из-за невозможности использовать сервисы Google Huawei начнет продвигать собственные аналоги по всему миру. Пользователям смартфонов китайской компании, которые популярны во всем мире, придется переходить на альтернативные приложения. В итоге, Google только проиграет от своего решения приостановить сотрудничество с Huawei.
В январе 2019 года США предъявили Huawei обвинения в банковском мошенничестве, нарушении санкций и промышленном шпионаже. В свою очередь китайский концерн подал в суд на администрацию Соединенных Штатов.
15 мая Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с ним, в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Позднее ведомство выдало концерну временную лицензию на 90 дней для поддержки существующих сетей и обновления программного обеспечения.
Действия американских властей привели к тому, что ряд американских IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном. Одной из первых это сделала корпорация Google.
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