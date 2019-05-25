Опрос: Рейтинг доверия Путину на историческом минимуме
25 мая 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель оказался минимальным с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.
При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных, пишет «Ъ».
В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13%). Положительную оценку работы премьер-министру поставили 47%, в целом кабинету министров — 45,2% опрошенных. Личный рейтинг Дмитрия Медведева составил 7,6%.
Ранее рекордное падение рейтинга Владимира Путина отмечалось в январе. Тогда минимальное значение составляло 32,2%.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 13 по 19 мая методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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