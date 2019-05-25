Роберт Багратян, Михаил Григорян и другие финалисты шестого сезона «Голос.Дети» стали победителями
25 мая 2019 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Победителями шестого сезона шоу «Голос.Дети» стали все финалисты проекта. Об этом объявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в конце специального выпуска.
Победителями названы Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова, пишут «Ведомости».
В середине мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Это произошло после проверки, которая выявила накрутку голосов в пользу одной из участниц — Микеллы Абрамовой.
Эрнст в конце спецвыпуска прокомментировал расследование, которое проводилось после победы Абрамовой в финале. Он отметил, что каждый из зрителей имел право реагировать на это как угодно и чувствовать себя обманутым. По словам Эрнста, «Первый канал» не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. «Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, что вы не должны становиться объектом манипуляций взрослых», — добавил он, выразив сожаление в связи с тем, что Микелла не приехала на спецвыпуск.
Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования, поскольку в них были замечены «некоторые аномальности».
К проверке была привлечена компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. В середине мая она обнародовала промежуточные результаты, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты.
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