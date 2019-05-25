Армянские гимнасты завоевали золото в командной борьбе в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Армянские гимнасты Артур Давтян и Гагик Хачикян завоевали золотую медаль в командной борьбе в международном турнире по спортивной гимнастике «Кубок Александра Дитятина», который проходит с 22 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Артур Давтян в многоборье также занял первое место среди взрослых, а Гагик Хачикян – 4-е место среди юниоров.

В финале Давтян выступит на 6 отдельных снарядах, Хачикян - на 5.