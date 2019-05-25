Калифорнийский суд заблокировал средства на сооружение стены с Мексикой

PanARMENIAN.Net - Калифорнийский суд наложил временный запрет на использование средств из оборонного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой. Судья Хейвуд Джиллиам из Калифорнии обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации самого амбициозного проекта Дональда Трампа.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам разделения полномочий властей, действующим с момента основания Соединенных Штатов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Агентство обратилось в Департамент национальной безопасности, Пентагон и администрацию президента США с просьбой прокомментировать решение суда, однако ответа ни из одного официального ведомства не поступило.

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Ранее Палата представителей США, двадцать штатов страны и две ассоциации адвокатов обратились в суды с исками против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране, к которому он прибег, чтобы получить в обход Конгресса финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Указ о введении в США чрезвычайного положения, позволяющего ему получить деньги на осуществление проекта по возведению барьера между США и Мексикой, Дональд Трапм подписал в начале 2019 года. Многие в стране восприняли этот шаг как превышение президентом его конституционных полномочий.