Взрыв в центре Лиона: Есть пострадавшие
25 мая 2019 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре французского города Лион 24 мая произошел взрыв. Взорвалась коробка на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.
По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.
Полиция пока не решила, является ли взрыв терактом. «Был дым, и люди были покрыты белой пылью», – рассказал очевидец, пишут «Ведомости».
Прокуратура города начала расследование по статье «попытка преднамеренного убийства».
Район ЧП был оцеплен, местных жителей эвакуировали. На дежурство заступили французские военнослужащие, патрулирующие улицы в рамках антитеррористической операции «Вижипират». Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры.
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19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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