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Взрыв в центре Лиона: Есть пострадавшие

Взрыв в центре Лиона: Есть пострадавшие
25 мая 2019 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В центре французского города Лион 24 мая произошел взрыв. Взорвалась коробка на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Предположительно, устройство было начинено саморезами и болтами.

По уточненной информации властей, пострадали 13 человек, включая восьмилетнюю девочку, 11 из них госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.

Полиция пока не решила, является ли взрыв терактом. «Был дым, и люди были покрыты белой пылью», – рассказал очевидец, пишут «Ведомости».

Прокуратура города начала расследование по статье «попытка преднамеренного убийства».

Район ЧП был оцеплен, местных жителей эвакуировали. На дежурство заступили французские военнослужащие, патрулирующие улицы в рамках антитеррористической операции «Вижипират». Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры.

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Vedomosti.ru: В центре Лиона произошел взрыв
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