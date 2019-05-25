Неделя на арцахском фронте: ВС Азербайджана применили гранатомет

PanARMENIAN.Net - В период с 19 по 25 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, 20 мая в направлении одной их боевых позиций Армии обороны Арцаха, дислоцированной в южной части, ВС Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая также к превентивным действиям.

В период с 12 по 18 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 80 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 650 выстрелов.