Заводы по производству Huawei начали останавливать работу

PanARMENIAN.Net - Один из подрядчиков компании Huawei по сборке смартфонов Flex приостановил производство на юге Китая. Рабочих завода отправили в отпуск до 30 мая.

Именно в этот день руководство предприятия должно принять решение о том, как ему поступать дальше, после действий США по внесению китайцев в черный список, пишет Ferra.ru.

Flex — сингапурская компания с штаб-квартирой в Калифорнии. Она — не единственный подрядчик Huawei, но самостоятельно китайская компания производит только 10% смартфонов, а остальные сторонние предприятия также могут уйти. Так, например, в группе риска оказался подрядчик FIH с Тайваня.

Банк Goldman Sachs сообщил, что Flex от сотрудничества с Huawei получала не более 5% своей выручки, однако для китайцев компания является одним из главных партнeров. Всe производство смартфонов Huawei Flex пока не остановила, но это не исключено.

В январе 2019 года США предъявили Huawei обвинения в банковском мошенничестве, нарушении санкций и промышленном шпионаже. В свою очередь китайский концерн подал в суд на администрацию Соединенных Штатов.

15 мая Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с ним, в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Позднее ведомство выдало концерну временную лицензию на 90 дней для поддержки существующих сетей и обновления программного обеспечения.

Действия американских властей привели к тому, что ряд американских IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном. Одной из первых это сделала корпорация Google.