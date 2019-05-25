Баку может внести журналиста «Известий» в «черный список» из-за посещения Карабаха

PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана рассматривает вопрос о внесении журналиста «Известий» Григория Климова в «черный список» из-за посещения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«У нас возникли некоторые сомнения на его (Климова – ред.) счет. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», - сказала Абдуллаева, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших» Карабах.

Газета «Известия» на своем сайте ранее опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов. Журналист в статье описывает ситуацию в Нагорном Карабахе.