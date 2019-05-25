Баку может внести журналиста «Известий» в «черный список» из-за посещения Карабаха
25 мая 2019 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана рассматривает вопрос о внесении журналиста «Известий» Григория Климова в «черный список» из-за посещения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«У нас возникли некоторые сомнения на его (Климова – ред.) счет. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», - сказала Абдуллаева, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших» Карабах.
Газета «Известия» на своем сайте ранее опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов. Журналист в статье описывает ситуацию в Нагорном Карабахе.
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